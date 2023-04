La empresaria se unirá al elenco de la nueva temporada de AHS. Aunque no se conocen mayores detalles sobre el nuevo ciclo de la serie dirigida por Ryan Murphy, el propio director comentó que el papel que interpretará la celebridad fue escrito exclusivamente para ella.

La empresaria e influencer Kim Kardashian será parte del elenco de la temporada 12 de la serie de terror American Horror Story, producción que lleva por nombre Delicate. En su debut, la socialité compartirá pantalla con la actriz Emma Roberts.

La noticia fue confirmada por la propia celebridad, quien compartió en sus redes sociales un adelanto de la nueva temporada de la ficción de horror estadounidense. En el post solo adjuntó un emoji de mirada y el de una gota roja, la cual, conociendo la temática de la serie, podría representar sangre.

En un comunicado publicado por la revista The Hollywood Reporter, Ryan Murphy, director de la antología, declaró que “Kim se encuentra entre las estrellas de televisión más grandes y brillantes del mundo y estamos encantados de darle la bienvenida a la familia AHS”.

Kim Kardashian en la temporada 12 de ‘American Horror Story’

Aunque no se conocen muchos detalles respecto al rol de la socialité en la trama, Murphy adelantó que el papel fue escrito para que la integrante del clan Kardashian-Jenner lo interpretara.

“(La guionista) Halley Feiffer ha escrito un papel divertido, elegante y, en última instancia, aterrador, especialmente para Kim, y esta temporada es ambiciosa y diferente a todo lo que hemos hecho antes”, enfatizó el director de AHS.

Cabe mencionar que este no se trata de un debut en televisión, ya que la celebridad tiene una basta experimentada en la industria del entretenimiento con el famoso reality show Keeping With The Kardashian que protagonizó junto a su familia.

Sobre la trama se sabe que estará basada en la novela Delicate condition de la escritora Danielle Valentine. En la obra, la autora narra las vivencia de una mujer que está convencida de que una entidad malvada hará lo imposible que su embarazo no se culmine.

Con este anuncio, Kim Kardashian se suma a una larga lista de estrellas que han participado en la exitosa serie de FX, como Lady Gaga, Sarah Paulson, Evan Peters, Jessica Lange, Billie Lourd, Kathy Bates y Angela Bassett.