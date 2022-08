La tarde de este viernes se informó el fallecimiento de la actriz estadounidense Anne Heche, luego de que permaneciera en coma desde el domingo, después de que se estrellara el auto que conducía.

La noticia impactó a los fanáticos de la artista, lo que también hizo resurgir atisbos de su pasado, específicamente la ocasión en que catalogó a su coprotagonista en Seis días y siete noches, Harrison Ford, como uno de sus héroes.

Fue la propia Anne quien contó a Entertainment Tonight, que casi se queda sin el papel en la película debido a que había anunciado públicamente que estaba en pareja con Ellen Degeneres y que era lesbiana.

La “pelea” de Harrison Ford por Anne Heche

El problema comenzó cuando Heche acudió al estreno de Volcano (1997) junto a la presentadora de televisión.

“Me llamó el día después de que me dijeron que no lo iba a conseguir, porque llevé a Ellen al estreno, y Harrison Ford, era un héroe. Él dijo: ‘Francamente, querida, no me importa con quién te estás acostando. Vamos a hacer la mejor comedia romántica que haya y la veré en el set“, contó la actriz.

Después de eso, Anne Heche catalogó al actor como “uno de mis héroes”, ya que sin él no habría conseguido el papel en la película.

“Él luchó una batalla por mí y yo estaría en cualquier isla desierta con él cualquier día. Es un ser humano extraordinario”, afirmó.

Seís días y siete noches

Seis días y siete noches es una película estrenó en 1998 donde Robin Monroe (Anne Heche), es una famosa editora de revistas femeninas en Nueva York quien emprende un viaje de vacaciones con su novio a una isla cerca de Tahití.

Sin embargo, en medio del paradisiaco descanso, el personaje de Anne debe volver a la ciudad debido a una urgencia del trabajo, razón por la que se sube a la avioneta conducida por el piloto Quin Harris (Harrison Ford), quien se caracteriza por ser huraño.

Cuando se encuentran en viaje hacia el aeropuerto más cercano, el aeroplano se estrella y ambos se pierden, a partir de ahí viven una experiencia de sobrevivencia donde luchan por mantenerse vivos hasta que recurra un avión para rescatarlos.