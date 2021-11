Es hoy. Este miércoles 24 de noviembre se estrenó en Disney+ Hawkeye, la nueva serie de Marvel Studios exclusiva del servicio de streaming.

Ambientada en la ciudad de Nueva York, la serie sigue al ex Vengador, Clint Barton (Jeremy Renner), en una misión aparentemente simple: reencontrarse con su familia en Navidad. Pero cuando la presencia de un enemigo del pasado de Barton amenaza con descarrilar mucho más que el espíritu festivo, se ve obligado a trabajar con Kate Bishop (Hailee Steinfled), una hábil arquera de 22 años y su mayor fan, para detenerlo y llegar a tiempo a casa.

De acuerdo al director de la producción, Rhys Thomas, los eventos ocurren dos años después de Avengers: Endgame, y claramente en navidad.

Para quienes no lo recuerdan, Endgame transcurre en 2018, pero hay un salto de tiempo de cinco años, por lo que la batalla final ocurre en 2023.

Con eso dicho, Hawkeye, debería desarrollarse en 2025, no obstante, algunos fans no están completamente seguros de ello y apuestan a que sería durante la navidad de 2024.

De ser así, coincidiría con el mismo año de Spider-Man: Far From Home y su la próxima a estrenar Spider-Man: No Way Home.

Hasta el momento se sabe que el orden cronológico de las nuevas entregas de Marvel debería comenzar con WandaVision (2023), que ocurrió sólo semanas después de Endgame.

A eso le sigue Loki; Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings (2023); The Falcon and the Winter Soldier (2023/2024); Eternals (2023/2024); Spider-Man: Far From Home (2024) y Spider-Man: No Way Home (2024).