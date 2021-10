La serie coreana El juego del calamar ha sido el programa más visto en Netflix a nivel mundial en las últimas semanas y si bien mucha gente la amó, tambén tiene sus detractores.

Uno de los más famosos es el basquetbolista LeBron James, quien expresó hace un tiempo que disfrutó de la serie, pero no le gustó el final, el cual obviamente no detallaremos para no arruinárselos.

“No me gustó el final. ¿Qué estás haciendo?”, dijo James.

Ahora, el creador de la serie, Hwang Donghyuk, ha respondido de forma directa a la crítica del deportista, en entrevista con el periódico británico The Guardian.

“¿Has visto Space Jam 2 (‘Una nueva era‘)?”, preguntó primero el cineasta a su entrevistador. Dicha película es protagonizada por LeBron James y recibió una avalancha de malas opiniones hace unos meses. Actualmente tiene 20% de calificación (de un total de 100%) en el famoso portal Rotten Tomatoes por parte de la prensa especializada y 80% entre la audiencia.

“LeBron James es genial y puede decir lo que quiera. Eso lo respeto. Estoy muy agradecido de que haya visto la serie completa. Pero no cambiaría mi final“, agregó Hwang.

Y enfatizó, demostrando su molestia, que “si él tiene su propio final que le sería satisfactorio, quizás podría hacer su propia secuela. La veré y tal vez le envíe un mensaje diciendo ‘me gustó la serie completa, excepto el final"”.

Hwang Donghyuk también se refirió a un posible secuela de El juego del calamar, expresando que aún lo está considerando.

No obstante, advirtió que, de llegar a un acuerdo con Netflix, podría no trabajar de inmediato en la segunda temporada, ya que primero le gustaría realizar una película que estaba desarrollando.