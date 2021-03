Maite Alberdi no será la única chilena protagonista de la próxima edición de los premios Óscar 2021, porque el trabajo de un animador también fue nominado en la prestigiosa ceremonia cinematográfica.

Hablamos de Víctor Paredes, chileno residente en Irlanda que fue parte del equipo realizador de “Wolfwalkers”, película que competirá en la categoría “Mejor película de animación”.

“Estoy emocionado, es bacán (…). Pero tampoco es que me mueva las tripas tanto… No sé, me lo tomó con mesura, como dice (Felipe Avello). Emocionante, pero tranquilito. Hay que esperar ahora. La competencia está difícil”, contó al diario La Cuarta.

En la cita, la película se medirá ante “Onward”, “Más allá de la Luna”, “A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon” y, cómo no, la última apuesta de Pixar, “Soul”.

“Me han llamado y escrito un montón, me están pidiendo entrevistas de muchos lados y yo digo ‘ya, igual yo trabajé nomás, quiero ser prudente, yo era un obrerito de la película. Estoy muy orgulloso con mi rol de obrerito, pero no me puedo mandar más partes que esa”, agregó.

Paredes trabaja en el prestigioso estudio Cartoon Saloon, impulsor de la elogiada “Wolfwalkers”. La historia se sitúa en un mundo mágico donde lobos son considerados “criaturas malévolas”. Allí el protagonismo recae en Robyn, una cazadora que arriba a Irlanda junto a su padre para erradicar a la última manada de estos, sin vislumbrar que se hará amiga de uno.

Meses atrás, Víctor y su hermano Pablo fueron parte de la franja de “Que Chile decida” en la campaña del Apruebo, y años antes de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez. “Me gusta que, si sé animar, poder ayudar desde ahí… En general, si tengo tiempo libre, más que ponerme a freelancear, me gusta ayudar en alguna campaña”, señaló al portal Culto.

“No me considero un gran animador, creo que mi pega es un poco distinta, difícil de describir: es resolver cosas que son complicadas de hacer a mano, aplicando distintas técnicas (…). Tiene una cosa media ingenieril, pero que también implica animación, porque también hago que los personajes caminen y hagan un montón de cosas”, señaló.