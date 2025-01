Paulina Urrutia reapareció en público este martes para asistir a una ceremonia de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica (UC), donde finalmente recibió su título de actriz.

Cabe señalar que, en octubre pasado, Urrutia reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo, razón por la que ha permanecido alejada de las pantallas.

“Estoy haciendo todo lo que corresponde para poder sanarme”, aseguró entonces. “Y también tengo la calma de que si esto no resulta, yo no podría decirte ‘estoy pedida’, también siento que hay alguien con nombre y apellido que me puede estar echando de menos y tampoco sería tan terrible pasar a otro plano”, planteó.

Recordemos qué, en mayo de 2023, la actriz vivió la pérdida de su esposo, el destacado periodista Augusto Góngora.

Ahora, la casa de estudios anunció la entrega de este reconocimiento. La actriz había sido parte de la Escuela de Teatro décadas atrás, pero no llegó a titularse.

“Este es un acto de reconocimiento a su destacada trayectoria como actriz y mujer dedicada a la puesta en valor de la cultura y las artes en nuestro país“, señaló la institución.

En la ceremonia la acompañaron familiares, amigos, colegas y profesores. “¡Soy actriz!”, expresó Urrutia durante la instancia.