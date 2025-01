El cantante Bad Bunny hizo una corrección a la revista National Geographic en una publicación que compartió en su cuenta de X (antes Twitter) sobre el anfibio que protagoniza el concepto de su álbum Debí tirar más fotos, un homenaje musical de 17 temas a su natal Puerto Rico.

Además de rescatar las costumbres y tradiciones de la isla con la producción, el apodado ‘Conejo malo’ quiso reivindicar la protección del sapo concho, una especie endémica de la isla que se encuentra en grave peligro de extinción.

Todo empezó el jueves 16 de enero, cuando National Geographic compartió en su cuenta oficial de X el enlace de un artículo en inglés sobre las amenazas que enfrentan diversas especies de anfibios en Puerto Rico, entre ellas el sapo concho. Sin embargo, en la descripción de la publicación, se mencionó que el nuevo álbum de Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre real de Bad Bunny- toma conciencia de la difícil situación del coquí, una especie de rana de la isla.

“El coquí, un ícono de Puerto Rico, se ve amenazado por el desarrollo y el cambio climático. Los biólogos esperan que el nuevo álbum de Bad Bunny, que destaca la difícil situación del coquí, concientice sobre las crisis que enfrentan tanto la rana como el propio Puerto Rico”, se lee en el post de la revista.

