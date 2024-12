El famoso actor, Denzel Washington, se bautizó a los 69 años y obtuvo una licencia de ministro cristiano para “llevar la fe a diferentes partes del mundo”.

El intérprete, parte del elenco de Gladiador II, vivió un momento importante en su vida al ser bautizado el pasado sábado en la Iglesia de Kelly, en Harlem, Nueva York.

A través de las redes sociales, se mostraron los momentos en que el actor recibía su sacramento, en compañía de su esposa.

Denzel Washington se bautiza y recibe licencia de ministro cristiano

Según detallan medios internacionales, el protagonista de “El Justiciero”, previo a su bautizo, dijo unas emotivas palabras por la importancia del momento.

“En una semana cumplo 70 años. Me tomó tiempo, pero estoy aquí”, mencionó, según detalla People.

“Si (Dios) puede hacer esto por mí, no hay nada que no pueda hacer por ustedes. Literalmente, el cielo es el límite”, agregó.

“No hay límites para el cielo. A Dios sea la gloria… Todo lo que pueda hacer, lo haré por esta iglesia, el Todopoderoso. Sólo quiero estar entre ellos cuando los santos marchen”, señaló.

Acompañado de su esposa

Durante la ceremonia, el intérprete estuvo acompañado de su esposa, Pauletta Washington, quien emocionada le dedicó unas palabras por el importante paso en su vida y afirmó que está muy orgullosa por el gran ejemplo que le da a sus hijos.

“Eres la cabeza de nuestra casa y has dado un gran ejemplo a nuestros hijos, que ahora son adultos y saben la diferencia porque les hemos mostrado la diferencia”, comentó.

Denzel Washington got baptized and rededicated his life to Christ. This is amazing to see 🥹🩷. pic.twitter.com/ORUV6iWOj7 — Charrise Lane (@CharriseJLane) December 22, 2024

Con su camiseta gris y pantalones negros, Denzel posó frente a las cámaras mostrando su licencia de ministro y su certificado de bautismo, símbolos de este nuevo capítulo en su vida.

Anteriormente, el dos veces ganador del Oscar había hablado abiertamente de su fe y la religión.

En una entrevista en noviembre con el medio, Esquire, indicó que si bien hablar de religión en Hollywood es poco común, él se mantiene firme en su determinación de compartir sus creencias y experiencias, consigna Deadline.

“No tengo miedo. No me importa lo que piensen los demás. Verás, hablando de la parte del miedo, no puedes hablar así y ganar Oscars. No puedes hablar así y festejar. No puedes decir eso en esta ciudad”, dijo Washington.