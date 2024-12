A finales de noviembre, el exfutbolista Luis Jiménez fue captado en un bar capitalino besando a la locutora radial Martina Orrego, esto, tiempo después de haberse separado de su exesposa, María José López.

Las imágenes causaron comentarios variados, específicamente porque solo días antes afirmó que seguía enamorado de la empresaria. Y aunque en ese entonces defendió su libertad ante los “moralistas”, ahora afirmó que se arrepiente.

El deportista participó en el nuevo programa web de El Ranty, “La Verdura”, donde el comediante lo sometió a un detector de mentiras. En este contexto, le consultó sobre su fugaz romance con la locutora radial.

“¿Te arrepientes de Martina Orrego?”, le consultó sin medias tintas. “Sí”, admitió en una risa nerviosa. “¿Me imagino que nunca más supiste de ella ni hablaste de eso o no?”, le consultó Ranty, a lo que Luis Jiménez respondió negativamente.

“Si hablé con ella, pero… no era la forma”, admitió sobre el momento que compartió con la periodista. “¿Sentiste que la cagaste?” (sic), le consultó el comediante, a lo que contestó afirmativamente.

“No era el momento, no era el lugar, no era la forma, no, mal”, aseguró Luis Jiménez.

No obstante, aseguró que sus declaraciones respecto al amor por María José López y su fugaz romance con la locutora, son dos hechos independientes para él, aunque mencionó: “Creo que igual le hice daño a la Jose con lo que pasó. Le pedí disculpas”, concluyó al respecto.