La cantante Billie Eilish fue impactada en el rostro con un objeto arrojado desde el público durante un concierto en Arizona, Estados Unidos, mientras interpretaba "What Was I Made For?". El incidente, captado en videos virales, mostró a la artista reaccionando brevemente antes de continuar con su presentación. Eilish ha comentado previamente sobre este tipo de acciones por parte de sus seguidores, reconociendo que, aunque suelen ser muestras de cariño, también pueden representar un peligro. La cantante se encuentra actualmente en gira y continuará su tour en Australia y Europa a partir de febrero.