Vasco Moulian habló sobre cómo salió del alcoholismo gracias a la fe. El actor reveló que hacerse cristiano y comenzar a estudiar la Biblia fueron lo que lo ayudó a salir de la adicción.

En una entrevista con La Hora, el también ex director de programación de Canal 13, recordó su pasado con la bebida.

“Yo estaba metido en el mundo del pádel y en todos los torneos que se llaman ‘americanos’ tienen una especie de tercer tiempo, y es ahí donde existen algunos excesos. Ahí me juntaba con amigos para hacer deporte, y luego me ponía a chupar“, comentó.

“En ese momento no estaba cómodo con mi vida, me estafaron, no encontraba salida, y pensé que el deporte me ayudaría, pero fue todo lo contrario. Finalmente, nada de eso, y me puse a chupar harto. Yo soy alcohólico, y estaba otra vez sumergido en el alcohol, acostándome muy tarde y tomando mucho“, recordó Moulian.

En este contexto, explicó que estuvo en terapia y que uno de los métodos que intentó fue el pellet, pero “no fue la decisión definitiva”, aclaró.

Un día, conversando con amigos cristianos, se dio cuenta de que ese era el camino: “aprendí que la fe y el amor a Cristo, quien te habla en la Biblia, te deja las cosas más claras“.

“Yo he pasado mucho tiempo en mi vida con pellet, y dije esta vez no, me puse a estudiar la Biblia y ahora no puedo dejarlo, no es solo el don de la fe, es la palabra del Señor que está en ese texto sagrado. Hoy mi pellet es Dios y la Biblia“, complementó.

A la fecha, Moulian dice que lleva 100 días sobrio. “Hago los copetes para que se los tomen mis amigos, yo miro este espectáculo cuando las personas se transforman con el copete u otras personas que no saben tomar, llevo más de 100 días sin tomar un gota y sin pellet. Mi pellet es Dios“.

“Yo he tocado fondo muchas veces en mi vida, pero el milagro se produce cuando descubro a Dios y me doy cuento que vivir con Dios es una maravilla”, concluyó.