Cony Capelli, ganadora de Gran Hermano, se sinceró sobre su quiebre con Luis Miguel Castro, modelo con quien mantuvo una relación tras terminar el reality.

Hace algunos días, Capelli confirmó el quiebre, señalando que los motivos de este corresponderían únicamente a ella y su expareja. Sin embargo, ahora contó los detalles y explicó el porqué de la decisión.

Fue durante su nuevo programa Con y sin amor, el cual comparte con Trinidad Cerda, que abordó el tema, momento en que no pudo contener las lágrimas.

“Uno nunca pensaría que cosas tan banales como el dinero traerían consecuencias a una relación. Pero ya llegó un momento en el que me sentí pasada a llevar“, reflexionó en un principio.

Capelli explicó que “yo era la que ponía todo, la que pagaba todo y yo entendí que le estaba yendo mal en su trabajo. Pero no puede ser en toda la relación”, explicó.

“Entonces muchas cosas se pusieron en duda. Yo me sentí que quizás él estaba conmigo por interés y me sentí mal. Llegó un punto en el que no me podía proyectar con una persona que…”, continuó sin completar la frase.

Pese a los altibajos, concluyó que “a pesar de que él es una increíble persona, yo creo que hoy por hoy soy una mujer que tiene súper claro lo que quiere“.

“Y lo único que quiero es estar tranquila y yo siento que en nuestra relación últimamente no estábamos tranquilo ninguno de los dos y eso me dolía”, cerró.