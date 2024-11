Mario Velasco anunció el fin de su relación con Estefanía Galeota, ex participante de Gran Hermano. El presentador aclaró que la separación no fue por traición o infidelidad, destacando que, a pesar de la tristeza, existe cariño y respeto mutuo.

La tarde de este lunes, Mario Velasco informó el quiebre de su relación con Estefanía Galeota, ex participante de la primera temporada del reality Gran Hermano.

Cabe recordar que, fue en septiembre pasado cuando el presentador hizo público su vínculo con Galeota, momento en que dijo que llevaban “casi un año de romance”.

Sin embargo, aparentemente la relación no prosperó, fue durante el programa Zona de Estrellas que Velasco se refirió al tema, argumentando que prefería ser él quien diera la noticia.

“Pregúntenme cómo estoy yo. Muy triste. Mi relación amorosa terminó, estoy hablando en serio“, comentó. La revelación sorprendió a sus compañeros en pantalla.

“Es mejor uno salir al paso porque somos seres humanos libres y la verdad de las cosas es que aprovecho yo de ser quien lo cuente públicamente. Pero bueno, la vida sigue”, explicó después.

Asimismo, Velasco aclaró que no se trató de ninguna traición o infidelidad. “No no no, todo bien”, señaló.

“Hay cariño, hay respeto, pero la verdad de las cosas es que es importante que cuando uno cuenta que está pololeando, contar la otra parte, porque después también puede haber malentendidos, y preferí evitar”, concluyó.