Durante este lunes, Mario Velasco confirmó que está en una relación con Estefanía Galeota, ganadora de Miss Chile Internacional y exintegrante de Gran Hermano.

Esto se dio luego que el animador de Zona Latina publicara una foto de ambos en sus redes sociales.

Por otro lado, quien se refirió por primera vez sobre esto fue la modelo, en una breve conversación con el portal Tiempo X.

“Sí, estamos pololeando. Ya llevamos casi un año de romance, quizás no a la luz, pero siempre hemos estado juntos y muy enamorados”, expuso.

“Trabajamos juntos por primera vez hace casi 8 años atrás en ‘No eres tú, soy yo’ de Zona Latina. Nunca pasó nada en ese momento. Nos reencontramos mucho después trabajando y ahí fue donde fluyó la relación que primero partió todo como una amistad”, agregó.

Mario Velasco y Estefanía Galeota

Asimismo, la exreina de belleza habló de cómo ha sido el desarrollo de la relación entre ambos.

“Él se preocupa por los detalles. Era tierno y atento, teníamos amigos en común y si yo me sentía triste y algún amigo le contaba él me decía que ‘un pajarito me contó que estabas triste’”, comentó.

“Me enviaba flores para que me sintiera mejor, siempre fue muy respetuoso”, repasó.

Hay que señalar que Estefanía Galeota tuvo dos breves pasos por la primera temporada de Gran Hermano.

La modelo fue eliminada en la tercera semana de encierro, pero logró reingresar a través del repechaje.

Tras aquello, pudo mantenerse en el programa un par de semanas más, hasta ser desclasificada por segunda vez.