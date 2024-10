Pese a que el estreno de Wicked está agendado para el próximo 21 de noviembre, la empresaria estadounidense Kim Kardashian tuvo una función anticipada de la cinta un mes antes de su estreno.

El lugar elegido para tal magno evento fue su propia casa, donde reunió a todas sus hermanas junto a sus hijos para ver la película.

Y por si fuera poco, el estreno anticipado exclusivo para la familia estuvo acompañado de sus protagonistas, Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes llegaron a la casa de Kim Kardashian en Los Ángeles para acompañarlas a ver la película.

Fue la misma empresaria la encargada de revelar cada mínimo detalle de la función, lo que provocó la molestia de los seguidores de la historia de Elphaba y Galinda.

A través de sus redes sociales, la dueña de Skims mostró como desde la entrada de su casa esta estaba decorada con globos rosados y dos posters de la cinta en el mismo tamaño que ubican en los cines.

Hasta el techo llegaban globos verdes con cintas rosadas, en referencia a los colores de las brujas, y al fondo del pasillo se encontraba una gigantografía de Wicked de casi dos metros de altura.

Así también mostró cómo los niños recibieron diversos regalos relacionados con la película, como sets de maquillaje, muñecas, pijamas y comida. En una última fotografía también se puede ver a la familia Kardashian posando junto a las protagonistas de la cinta.

Como era de esperarse, las críticas contra la empresaria no se hicieron esperar, pues la cuestionaron por usar sus privilegios y no usarlos en favor de personas con menos recursos.

“¿Por qué no organizaron una proyección privada de Wicked en una escuela de teatro musical para niños de un barrio de bajos ingresos o algo así? ¿por qué las Kardashians? eso no puede haber sido la mejor jugada de relaciones públicas, de verdad, no lo entiendo”, escribió una usuaria de X (Twitter) sobre el estreno.

Así mismo, otros seguidores de la historia repararon en que eran mucho más fanáticos de la cinta que Kim Kardashian, por lo que merecían verla antes. Aunque, otro usuario aseguró que podría ser una jugada contra los críticos de cine.

“Universal todavía no ha mostrado Wicked a los críticos de cine, expertos en cine, Oscar / BAFTA / miembros del Gremio, PERO hicieron proyecciones para personas influyentes y se gastaron una fortuna en una proyección privada para… ¿Kim Kardashian? ¿En su casa? A estas alturas, Universal sólo está cabreando a los críticos”, aseguró una persona en la red social.

Hasta ahora, la empresaria estadounidense no se ha referido a las criticas que recibió por la función anticipada de Wicked en su casa.

why didn’t they set up a private screening of wicked in a musical theatre school for kids in a low income neighborhood or something. like why the kardashians? that cannot have been the best PR move like truly i don’t get it.

the way i put in my address and everything for that random shiz university promo shit jUST FOR KIM KARDASHIAN TO GET THE WICKED MOVIE @ HER HOUSE IM SICK

kim kardashian saw wicked before i did pic.twitter.com/I1f6muXjkb

Universal still hasn’t shown Wicked to film critics, film pundits, Oscar/Bafta/Guild members

BUT

they did do screenings for influencers and spent a fortune on a private screening for … Kim Kardashian ? At her house ?!?

Universal is just pissing off critics at this point. https://t.co/tygKQSWDvX

— Phantom (@effoff1988) October 23, 2024