Este miércoles se confirmó la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, luego de un altercado y caída desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

De acuerdo a El Clarín, Payne había efectuado varios posteos en redes sociales durante los últimos días, específicamente en su cuenta de Snapchat.

El citado medio sostiene que Payne se encontraba en Argentina desde comienzos de Octubre. En aquel país había dado un concierto junto a Niall Horan.

Liam había compartido algunos posteos junto a Kate Cassidy, donde ambos se veían muy sonrientes.

Poor Kate Cassidy this was only minutes before Liam Payne died 😭 pic.twitter.com/3mwgWX4dXO

— BIG TIME BEK (@B1233000) October 16, 2024