Este miércoles se informó sobre la trágica muerte de Liam Payne, quien cayó desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, tras protagonizar un altercado.

Con el paso de las horas, han comenzado a aparecer las primeras reacciones de famosos y celebridades, lamentando lo sucedido.

Una de las primera fue Paris Hilton, quien posteó: “Es tan perturbador escuchar la noticia de @LiamPayne que murió. Enviando amor y condolencias a su familia y seres queridos. 🙏 QEPD mi amigo”.

So upsetting to hear the news of @LiamPayne passing😢 Sending love and condolences to his family & loved ones. 🙏 RIP my friend🥺

— Paris Hilton (@ParisHilton) October 16, 2024