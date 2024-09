Lady Gaga se refirió por primera vez a los rumores que apuntaban a que era hombre, que surgieron durante sus primeros años en la industria musical, cuando recién comenzaba a experimentar la fama mundial.

La cantante había sido cuestionada antes sobre ese tema en otras entrevistas, pero evitaba dar una respuesta concreta y solía tomarse esos rumores con humor.

“¿Por qué demonios voy a perder el tiempo dando un comunicado de prensa sobre si tengo o no pene? A mis fans no les importa y a mí tampoco”, había dicho en 2011.

Ahora, en una reciente entrevista con Bill Gates, para el programa What’s Next? The Future with Bill Gates, Gaga dijo que no se sintió atacada por esas suposiciones.

“Viajé de gira y para promocionar mis discos, y en casi todas las entrevistas que hacía, había imágenes en Internet que habían sido manipuladas. Me decían: ‘Hay rumores de que eres un hombre. ¿Qué tienes que decir al respecto?“, recordó.

“La razón por la que no respondí la pregunta es porque no me sentí víctima de esa mentira y pensé: ‘¿Qué pasa con un niño que está siendo acusado de eso y que pensaría sobre que una figura pública como yo se sentiría avergonzada?’“, comentó después.

De acuerdo con la artista, le preocupaba cómo afectaba su reacción sobre estos rumores a sus fans: “He estado en situaciones en las que corregir un rumor no era lo mejor para el bienestar de otras personas”, aclaró.

Por último, agregó que “estoy acostumbrada a que se publiquen mentiras sobre mí”. Soy una artista. Creo que es un poco gracioso“.