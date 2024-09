Katy Perry fue protagonista de uno de los momentos notables de los MTV VMAs de este miércoles, al tener un gran show sobre el escenario.

La figura del pop norteamericano incluso fue premiada por su propio esposo, Orlando Bloom, además de hacer bailar a la propia Taylor Swift.

El show de Perry incluyó éxitos como Firework, ET, Dark Horse, I kissed a girl o Teenage Dream, además de presentar su single I’m His, He’s Mine.

Sobre el final, también recibió el ganador del premio Vanguard Award, debido a su carrera videográfica.

“Una de las principales razones por las que estoy aquí ahora es que aprendí a bloquear el ruido con el que todo artista tiene que luchar constantemente, especialmente las mujeres”, indicó en la oportunidad.

The only word to describe @katyperry's #VMAs Video Vanguard Medley is … ICONIC 👏 #KatyVMAVanguard pic.twitter.com/R7ZW2xP8CB

— Video Music Awards (@vmas) September 12, 2024