Daniela Aránguiz recordó una situación de acoso sexual que sufrió cuando todavía era menor de edad por parte de un productor de Rojo: Fama contra fama, esto, en el marco de las recientes acusaciones de Mon Laferte, en su documental Te Amo, que se estrenó en Netflix esta semana.

Cabe recordar que, la cantante nacional, reveló que mientras estuvo en el programa de talentos de TVN, el productor Jaime Román la habría estado acosando constantemente.

“Era horrible. Cada vez que lo veía me estaba acosando. O sea, estamos hablando de los cinco años que duró el programa. Eso, para mí, fue lo peor que me pasó en Rojo“, señaló Laferte en su documental.

Daniela Aránguiz reveló acoso en ‘Rojo’

Ante ello, Aránguiz se sumó a las acusaciones, aunque no reveló el nombre de su victimario. Todo ocurrió mientras ella estaba en Mekano, cuando solo tenía 17 años.

“Me estaba yendo muy bien y me llamaron para tener una reunión en Rojo. (…) Yo prefiero no dar nombre, a mí me ofrecieron cambiarme de Mekano a Rojo y agradezco que no tomé esa decisión por todo lo que ahora estoy escuchando. Me afecta heavy porque siento que fuimos una generación que vivimos las mismas cosas”, explicó durante el programa Sígueme, de TV+.

“Me acuerdo que me dijeron en esta reunión, que fue privada con un hombre: ‘Vente a Rojo, yo te hago más potente que las Cocoteras, pero aquí tenemos otro tipo de precio’“, reveló.

“Se sienta al lado mío y me dice: ‘En Mekano también pasan estas cosas, tú tienes que entenderme’, y me toca la rodilla“, añadió.

Tras aquel gesto, Aránguiz se defendió: “Me acuerdo que le saco la mano de la rodilla y le digo ‘¿qué onda? ¿me estás toqueteando weón (sic)?’. Le dije un garabato y me paré, porque yo siempre fui muy fuerte de carácter”.

“Me acuerdo que fui y comenté con algunos productores de Mekano lo que me había pasado. Gracias a Dios, y espero nunca enterarme de que pasó algo así en el programa donde estaba, fuimos muy bien cuidados”, concluyó.