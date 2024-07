Recientemente, Elon Musk dio que hablar tras entregar polémicas declaraciones sobre su hija trans Vivian Jenna Wilson, antes Xavier. El dueño de Tesla, dijo que su hijo había sido “asesinado por el virus woke” y que para él estaba muerto.

Fue durante una entrevista en el programa de Jordan Peterson, que Musk opinó sobre los tratamientos de cambio de género, por los que ha tomado una postura en contra. Allí recordó la experiencia con Vivian, quien se declaró trans hace varios años.

Según Musk, fue engañado para firmar los papeles de su transición, terapia de la que en el momento no estaba muy informado. De esto, culpó a la “cultura woke”, concepto que en Estados Unidos se utiliza para definir al progresismo. “Mi hijo Xavier está muerto, asesinado por el virus woke“, dijo el magnate.

Ante tales declaraciones, Vivan se pronunció a través de la plataforma Threads, competencia directa de X (Twitter), red social de la que su padre es dueño.

“Me veo bastante bien para ser una perra muerta“, escribió Wilson. Asimismo, se refirió a un anterior tuit de su padre, donde aseguraba que su identidad como mujer era errónea.

“Nació gay y ligeramente autista, dos atributos que contribuyen a la disforia de género. Lo supe desde que tenía unos 4 años y me escogía ropa para que la usara como una chaqueta y me decía que era ‘¡fabulosa!’, además de su amor por los musicales y el teatro. Pero él no era una niña”, había dicho.

La hija de Elon Musk dio tajante respuesta

“Hay muchas cosas que necesito desacreditar y no me preocuparé, pero quiero comenzar con lo que encuentro más divertido, que es el notorio tuit donde habló de ‘ligeramente autista"”, explicó Vivian.

“Esto es completamente falso. Literalmente nada de esto sucedió. Ni siquiera sé de dónde sacó esto. Mi mejor suposición es que fue a la escuela de estereotipos gay de Milo Yiannopoulis, simplemente escogió algunos al azar y dijo ‘eh, bastante bien’ en un último intento por conseguir puntos de simpatía cuando está tan obviamente equivocado incluso en su propia maldita historia”, aseguró.

De acuerdo con Vivian, Musk no llegó a conocerla en profundidad cuando era más joven porque no estuvo muy presente. “Él no sabe cómo era yo cuando era niña porque simplemente no estaba allí”, sentenció.

Finalmente, concluyó que “estoy reconocida legalmente como mujer en el estado de California y no me preocupo por las opiniones de quienes están debajo de mí. Obviamente, Elon no puede decir lo mismo porque, en una neblina alimentada por la ketamina, está desesperado por la atención y la validación de un ejército de incels y pick-mes degenerados, con pastillas rojas que se apresuran a dársela. Ve a tocar un poco de pasto”.