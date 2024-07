El pasado fin de semana, diversos medios internacionales y las redes sociales estallaron con una noticia sin luces previas: al parecer, Margot Robbie está embarazada de su primer hijo junto a Tom Ackerley.

Las alertas se encendieron luego de que se viralizaran una serie de fotografías del matrimonio paseando por un muelle, donde la protagonista de “Barbie” aparece con una “pancita de embarazada”.

People consignó que fuentes cercanas a su medio confirmaron el embarazo de la actriz, sin embargo, ni ella ni Ackerley se han pronunciado oficialmente al respecto. El mismo portal intentó contactarse con representantes de ambas celebridades, sin embargo, no recibieron respuesta alguna.

Margot Robbie is expecting a baby with her husband, Tom Ackerley. pic.twitter.com/CiaZ5pLxlj

— 21 (@21metgala) July 7, 2024