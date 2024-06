La chilena Ana Scolavino fue agredida en el 2006 por la famosa modelo Naomi Campbell en Nueva York. La agresión ocurrió con un celular con diamantes, lo que causó un corte en la cabeza de Scolavino. Campbell cumplió con 5 días de trabajo comunitario y clases de manejo de la ira. Actualmente, el vestido que la modelo usó en su último día de sentencia es exhibido en el Victoria and Albert Museum de Londres, lo que generó críticas de Scolavino, quien se mantiene \"traumatizada\" por el incidente. Según la nana chilena, Campbell busca atención al alardear de lo sucedido. Además, se reveló que la agresión ocurrió tras un episodio de renuncia de Campbell por nervios previos a una entrevista con Oprah Winfrey.

Corría el año 2006 cuando la chilena Ana Scolavino, que trabajaba como asesora de hogar, fue agredida por la famosa modelo británica Naomi Campbell en su departamento en Manhattan, Nueva York, en Estados Unidos.

Tras probar que fue atacada con el celular con diamantes de la celebridad, que en un ataque de ira se lo tiró en la cabeza y le provocó un corte con sangramiento, la modelo debió cumplir con 5 días de trabajo comunitario y clases de manejo de la ira.

Nana chilena agredida por Naomi Campbell aún “traumatizada”

Sin embargo, Campbell generó más controversia cuando se presentó a su último día de su sentencia con un adornado vestido de Dolce & Gabbana plateado, el que ahora se exhibe en una nueva exposición que celebra la vida y carrera de la figura internacional, en el Victoria and Albert Museum de Londres.

Al respecto, la nana agredida, Ana Scolavino, hoy con 58 años de edad, habló con el medio británico Daily Mail y criticó a la supermodelo, a quien describió como una persona “extraña” que busca atención por hacer alarde del mencionado y que aún está “traumatizada por el incidente del 2006”.

“Ella no debería llamar la atención sobre algo que fue tan terrible. Si atacas a alguien, debes pedir disculpas. No deberías alardear de ello ni utilizar lo sucedido para obtener publicidad”, afirmó.

“Es raro y de mal gusto, pero esta gente famosa hace lo que quiere”, dijo la chilena, quien cree que Campbell exhibe el vestido “porque ya es mayor y no consigue tanto trabajo como modelo, por lo que necesita este tipo de atención”.

El ataque de la modelo

Según se probó en el juicio y como reafirmó Scolavino en la entrevista, un día de marzo del 2006 Naomi Campbell sería entrevistada por Oprah Winfrey, lo que tenía muy nerviosa a la modelo. Tras malos tratos que venían de antes, decidió renunciar, lo que aumentó la ira de la europea.

“Cogió el teléfono y me lo arrojó a la cabeza. Me abrió el cuero cabelludo y me tuvieron que dar seis puntos. Naomi estaba histérica y decía: ‘Lo siento’. Intentó abrazarme, pero le dije ‘no te acerques a mí"”.

Posteriormente, Campbell fue llevada a los tribunales por una serie de ex asistentes y empleados domésticos que presentaron denuncias similares contra ella. “Lo bueno fue que mi caso abrió la puerta para que otras personas la demandaran, mientras que antes estaban demasiado asustadas”, concluyó.