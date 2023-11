El comediante Mauricio Medina reapareció por primera vez en una entrevista, esto a casi un mes de ser internado de urgencia en la UCI del Hospital de Arica por problemas de salud relacionados con su diagnóstico de diabetes.

En conversación con el matinal de CHV, el humorista reveló que le amputaron un pie, lo que terminó por generarle un trauma.

“Yo en un principio no cabía en mi cerebro que había que amputar, fue terrible tomar la determinación y firmar (la autorización) que fue lo peor”, relató sobre la cirugía.

No obstante, aseguró que esa no fue la parte más difícil del proceso: “El despertar de eso, eso fue lo terrible, porque tú despiertas y no tienes el pie”, reveló.

“Desperté en una camilla sin el pie; fue espantoso”, confesó Mauricio Medina. El ex Dinamita Show confirmó que no solo amputaron su pie, sino que también parte de su pierna.

“Es terrible, no se lo doy a nadie. No hay una forma de explicar el dolor que se siente acá (corazón), no el dolor físico, el dolor que te provoca en el alma. Es como perder un familiar, perdiste parte de tu cuerpo”, reflexionó.

Pese a la agresiva operación, el humorista aseguró que espera retomar su rutina normal: “Me ha tenido triste, pero con la esperanza de que más adelante pueda hacer una vida más normal”, confesó el comediante visiblemente desanimado.

Mauricio Medina además anunció que el próximo 18 de diciembre se realizará una “noche solidaria” en su ayuda, donde colegas comediantes como Álvaro Salas, Sergio Freire y Los atletas de la risa prestarán la cuota de humor para conseguir recursos, los que se destinarán en adaptar su hogar a su discapacidad.