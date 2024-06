Desde que comenzó su carrera en Hollywood en 1991, todos conocen a la actriz estadounidense de “Legalmente rubia” como Reese Witherspoon. Y es que así se ha presentado por más de tres décadas.

En “Cruel Intentions”, “American Psycho”, “Big Little Lies” y tantas otras producciones, la intérprete de 48 años ha utilizado este nombre como su carta de presentación, sin embargo, recién ahora reveló que este no es su nombre real, al menos no del todo.

Fue en una reciente entrevista para Vanity Fair que la actriz se reunió con su co-estrella de la serie de HBO, Nicole Kidman, cuando hizo la revelación mientras hablaban de su colega, Laura Dern.

“Mi otra parte favorita es que la llamaba ‘Dern’ cuando estábamos grabando”, comenzó contando entre risas, a lo que Kidman le respondió: “Si y odiaba que la llamaras ‘Dern’ porque suena raro”.

A lo que Reese le respondió: “Te voy a contar por qué, porque mi nombre es Laura”, le lanzó. “Y su nombre (también) es Laura, así que era confuso. Mi nombre real es Laura Jeanne, así que como era confuso la llamaba ‘Dern’“, dijo ante una atónita Nicole Kidman.

Pero ¿de dónde salió el Reese Witherspoon? Pues en realidad es su apellido. La actriz mantuvo el apellido de su padre, John Draper Witherspoon, y añadió el apellido de soltera de su madre, Reese, como su nombre, por lo que en realidad su nombre es su apellido.

Más allá de su real nombre, la actriz actualmente sigue cosechando éxitos en su carrera actoral, aunque en los últimos años se han inclinado más a la producción de series y películas a través de su compañía Hello Sunshine.