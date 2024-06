Un emotivo momento sobre Jennifer Aniston está circulando en redes, se trata del fragmento de una entrevista donde se emociona hasta las lágrimas hablando sobre Friends y su compañero de elenco Matthew Perry, que falleció en 2023.

La actriz comenzó a hablar sobre el aniversario número 30 desde el estreno de la sitcom que la catapultó a la fama, y fue entonces que no pudo contener el llanto.

“Lo siento”, se disculpó con su interlocutora, “Dios, no me hagas llorar”, pidió. Cuando logró calmarse, recordó una anécdota con Perry, quien fue “Chandler Bing” en la icónica serie de los 90’s.

“Es tan extraño siquiera pensar que ya tiene 30 años. Porque recuerdo el día que se iba a estrenar en televisión, en NBC: Matthew Perry y yo estábamos almorzando en algún lugar y sabíamos que a Lisa le iban a teñir el pelo“, contó en la entrevista con Variety.

“Así que corrimos a la peluquería, me acerqué sigilosamente (ella estaba en el fregadero), le quité la boquilla al tipo que estaba haciendo el trabajo y comencé a lavarle el cabello“, reveló.

“Definitivamente, se salió de control y eso fue desafortunado. Pero la emoción que teníamos la parece como si fuera ayer“, recordó la intérprete de “Rachel Green” en la ficción.

I wasn't ready to see something like this… 💔💔💔💔💔pic.twitter.com/Thp8bm5EGC

— Alex Levy (@maluumedeiros_) June 6, 2024