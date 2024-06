A través de sus redes sociales y tras varias semanas de ausencia, la cantante Halsey retornó a su cuenta de Instagram para comunicar una lamentable noticia a sus seguidores.

Junto con el lanzamiento de una nueva canción, la artista estadounidense cargó varios videos. En el primero, el primero se le ve sentada en el sofá de su casa, mientras en su brazo se divisa una vía. A su vez, frente a ella, en una pequeña mesa se ven varios medicamentos.

Mientras se masajea las piernas con evidente dolor, la cantante dice: “En serio parezco una ancianita. Me dije a mí misma que me iba a dar solo dos años más para estar enferma, a los 30 tendré un renacimiento y no estaré enferma, me voy a ver super sexy, tendré mucha energía, voy a tener mis 20’s a los 30’s“.

En un siguiente registro se ve a Halsey en un centro médico sentada en un sillón, con una vía en su brazo y una mascarilla, donde revela: “Hoy es el primer día de tratamiento”.

En otros videos se ve a la cantante preparando su nuevo álbum, The End, a la vez que se somete a diversos tratamientos médicos y -presumiblemente- quimioterapia.

“En pocas palabras, tengo suerte de estar viva. En pocas palabras, he escrito un álbum. Empieza con The End”, escribió Halsey junto a los registros y la etiqueta de la ONG Lupus Research Alliance y la Sociedad de Leucemia y Linfoma de EE.UU.

La cantante de 29 años es madre de una niña de tres años, y actualmente está en pareja con el recordado actor de Victorius, Avan Jogia.