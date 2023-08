Miley Cyrus escribió la letra para "honrar a quien has sido, amar quien eres y celebrar en lo que te convertirás".

Miley Cyrus volvió a la carga con una nueva canción que enlaza su pasado y su presente, siendo uno de los temas que han impactado a sus seguidores por la intimidad y que lleva el título de Used To Be Young (solía ser joven).

Con ello, la nacida en Tennessee, remite a su tiempo donde personificaba a Hannah Montana y la que abandono para experimentar con un estilo mucho más maduro y transgresor.

El significado detrás de la nueva canción de Miley Cyrus

Por lo mismo, el estreno ocurrido el 25 de agosto, permitió que Miley escribiera una reflexión en sus redes sociales: “Esta canción se trata de honrar a quien has sido, amar quien eres y celebrar en lo que te convertirás”, dijo al inicio del mensaje.

Y se explayó sosteniendo que “me siento orgullosa al reflexionar sobre mi pasado y feliz cuando pienso en el futuro. Estoy agradecida con mis leales fans, quienes hacen mis sueños una realidad todos los días. Estoy sinceramente agradecida por la estabilidad de su firme apoyo. Esta canción es para ustedes. Honestamente, Miley”, afirmó.

“Sé que solía estar loca Sé que solía ser divertida Tú dices que solía ser salvaje Yo digo que solía ser joven”, dice en la letra.

A su vez, Cyrus confirmó que el videoclip, mezcló la emotividad y la tecnología, sin perder su esencia. “Es súper emotivo porque soy una especie de mini-yo de mi mamá y pude verla dentro de la cámara mediante el uso de una tecnología en la que podía transmitir en vivo con ella desde el interior de la cámara. Entonces, podíamos vernos y mientras ella bailaba me hizo llorar, me hizo reír, trajo tantas emociones reales y creo que realmente permite que la gente se emocione verdaderamente, que no siento que podamos ver mucho en estos días”, indicó.

