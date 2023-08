En una reciente entrevista, la actriz Fernanda Urrejola, conversó sobre su situación actual y abordó detalles de su vida, como su relación de pareja con la directora Francisca Alegría.

Del mismo modo, en diálogo con la Revista Velvet, la intérprete sostuvo que sufrió un cambio drástico, cuando en Los Ángeles, Estados Unidos, coincidió con Francisca Alegría, en un taller de respiración holotrópica, siendo la primera vez que se veían.

De igual forma, Urrejola afirmó que mientras estaban viendo una charla TED de Isabel Allende, ella se atrevió a besar a su futura pareja. “Y escucharla a ella hablar de la pasión me hizo entrar en este estado emocional donde me armé de valor y la besé… Pero la Fran se asustó”, reveló.

Al respecto, la actriz recalcó que ese día, “tenía todas mis defensas abajo. A mí me gusta llorar, soy apasionada y es parte de mí. Necesito sentir las emociones y hacer que se muevan las energías. Le tengo cero miedo a la expresión emocional. Y eso fue lo que ese día pasó”.

El futuro según Fernanda Urrejola

A su vez, la actriz reveló que en la actualidad está viviendo cosas que ni siquiera soñó. “Cuando tenía 35 años me di cuenta de que jamás me imaginé que mi vida a los 35 iba a ser como la estaba viviendo”, explicó Fernanda, quien hoy tiene 41 años.

En ese sentido, Urrejola, expresó que prefirió aventurarse, rompiendo su zona de confort y dejando de actuar en teleseries, para darle otro sentido a su carrera.

Sobre todo, la actriz mencionó que su pareja le “movió” el piso. “Hoy estoy segura de que si hubiese habido referentes bisexuales en mi infancia, yo habría entendido qué era una persona no sólo bisexual, sino pansexual”, reflexionó.

Sin embargo, mencionó que “como me gustaban los hombres, nunca me lo cuestioné, porque no era lesbiana. Pero, en realidad, ahora miro para atrás y un montón de veces me enamoré de mujeres. Y nunca lo llevaba al plano sexual porque había una negación social”.

No obstante, Alegría mencionó que ella tampoco se cuestionó su sexualidad, “pero sí en mi filosofía de vida era muy abierta a la diversidad sexual, pero nunca me había puesto yo en ese lugar”, rememoró a Revista Velvet.

Finalmente, Fernanda puso en perspectiva, lo que representa estar en pareja con una persona del mismo sexo. “Te aseguro que ahora mis papás y los papás de la Fran son un aporte para otros papás que tienen estos mismos miedos frente al cambio social que estamos viviendo. Por eso es tan importante sacarlo de la anomalía, sacarlo de la moda, y entenderlo como un cambio social”, cerró.