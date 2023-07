La comediante utilizó sus redes sociales para despedir a Cecilia, por quien sentía apoyo y admiración. "La pena no me deja ver esta mañana", escribió.

La humorista Natalia Valdebenito dedicó unas sentidas palabras a Cecilia “la incomparable”, cuyo fallecimiento se conoció durante la madrugada de este martes y conmovió al mundo de la música chilena.

Cabe recordar que la cantante se encontraba internada de gravedad desde hace aproximadamente dos semanas por una enfermedad pulmonar con diagnóstico reservado, según había estado informando su equipo a través de redes sociales.

Finalmente, cerca de las 01:00 AM se confirmó su deceso, unas pocas horas después de que sus representantes comunicaran que Cecilia acababa de iniciar un nuevo tratamiento médico, aunque todavía estaba delicada de salud.

Natalia Valdebenito a Cecilia: “Eres y serás lo más grande de este país ingrato”

Fue cerca del medio día cuando Valdebenito posteó algunas imágenes en su cuenta de Instagram para despedir a la cantante, por quien aseguró sentir una profunda admiración.

“No diré mucho más hoy. Tengo el corazón roto con tu partida, Cecilia“, escribió en la red social. “A veces me quejo mucho. A veces no puedo ver las luces de esta vida”, continuó.

Asimismo, agradeció a la artista musical por el soporte que le brindó durante su carrera. “Hoy me declaro afortunada de contar siempre con tu cariño y apoyo en los momentos más difíciles de mi corazón”, apuntó.

“¡No te vas, Cecilia! Eres gigante. Inmortal. La pena no me deja ver esta mañana, perdóname… me dijiste que debo ser fuerte siempre. Usted, mi maestra, entenderá que no es fácil hoy. Te llevaré siempre en mi alma. Inspiración infinita. Mi gran referente. Vanguardia y valentía. Eres y serás lo más grande de este país ingrato 💔”, concluyó la comediante.