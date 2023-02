El círculo cercano de la artista afirmaron que Spears no estaba tomando sus medicamentos y que temían por su vida. La cantante negó las acusaciones. "Amigos, no estamos en 2007, es 2023".

El círculo cercano de la cantante estadounidense Britney Spears aseguraron que la artista necesita con urgencia ayuda psicológica, a nivel donde incluso temen por la vida de la artista.

De acuerdo al medio de espectáculos TMZ, el comportamiento de Spears ha destacado en el último tiempo en un comportamiento errático y volátil, donde fuentes aseguran que no está tomando sus medicamentos para estabilizarla.

El portal asegura que dichas prácticas habían llevado a que su esposo, Sam Asghari, su manager y personal médico, había preparado una intervención esta semana, con la idea de que Spears tuviera al menos dos meses de tratamiento médico y psicológico.

Sin embargo, la artista habría sospechado la situación, por lo que aquella intervención fue descartada. Fuentes cercanas a Spears aseguraron al medio estadounidense que aquella acción, en vez de descartarse, “debió hacerse hace mucho tiempo”.

La preocupación por Britney Spears

“Ella es un gran peligro para sí misma y para quienes la rodean. Es una bomba contrarreloj”, aseguró la persona anónima, quien aseveró que “gracias a Dios alguien finalmente decidió empezar a hacer algo al respecto”.

Otra fuente apuntó, en un tono más lapidario, que la situación de Spears es similar a lo que pasó con la cantante en sus peores años, marcados por la polémica.

“Estamos en 2008 otra vez. Existe un gran miedo de que muera o mate a alguien. Está abusando de la cafeína, del Adderall y cualquier cosa que pueda tener en sus manos”, aseguró.

En ese tono, apuntó además que la voz de Lucky “no está tomando su medicación, que es esencial para estabilizar su estado de ánimo y, sin saberlo, está tratando de automedicarse con otras sustancias, lo que está exacerbando su enfermedad mental”.

“Ella tiene un trauma increíble sin tratar. La ayuda de terapeutas y especialistas podría dejarla mucho mejor. Una intervención es esencial para que eso suceda”, añadió.

En enero de este año, Spears acabó siendo viral luego de ser captada hablando incoherencias mientras se tapaba la cara e intentaba esquivar las cámaras.

De acuerdo a fuentes del mismo medio, Spears había estado con su esposo e incluso habría discutido durante la velada. Asghari, de hecho, fue acusado por testigos de haberla dejado sola en el restaurante.

Respecto al comportamiento de su esposa, Asghari aseveró que “estaba frustrada, porque donde sea que ella vaya, alguien tiene una cámara y es irrespetuoso. Entonces, cuando te sientas a comer, la gente saca cámaras y empieza a grabar todo. Te están faltando el respeto. Pero ya sabes, esto viene con la fama”.

La defensa de Spears

Por su parte, y en sus redes sociales, la cantante quiso decirle a sus seguidores que se encontraba en perfecto estado, asegurando que “me enfermo por el hecho de que sea legal que la gente invente historias diciendo que casi muero”.

“En un punto, ya es suficiente. Quizá deba dejar de publicar en Instagram porque, aunque disfruto hacerlo, hay mucha gente que no me desea lo mejor, aunque, honestamente, no me sorprende”, continuó.

“Estoy haciendo lo mejor que puedo. La tutela terminó hace casi un año y no, amigos, no estamos en 2007. Es 2023 y estoy haciendo mi primera lasaña casera en casa”, escribió.

“Como mi esposo siempre dice: ¡no creas todo lo que lees!”, cerró.