La empresaria Kim Kardashian se refirió por primera vez a la polémica que protagonizó la marca Balenciaga la semana pasada, luego de que fuera acusada de promover la pedofilia, sembrando dudas sobre el futuro de su relación con la línea.

Kardashian, que suele dar de qué hablar por usar estilos de la marca en diferentes eventos, quiso referirse al tema por redes sociales, en donde aseguró que esperó a referirse al tema con el fin de poder hablar con el equipo de la marca.

“No fue porque no haya estado disgustada e indignada por la reciente campaña de Balenciaga, sino porque esperé una oportunidad para hablar con su equipo, para entender por mí misma cómo pudo haber pasado esto”, comenzó escribiendo tanto en sus historias de Instagram como en Twitter.

“Como madre de cuatro niños, he estado temblando por las imágenes perturbadoras”, confesó entonces.

I have been quiet for the past few days, not because I haven’t been disgusted and outraged by the recent Balenciaga campaigns, but because I wanted an opportunity to speak to their team to understand for myself how this could have happened.

— Kim Kardashian (@KimKardashian) November 27, 2022