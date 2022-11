Un nuevo personaje apareció en la quinta entrega de la serie de Netflix, The Crown, que cuenta la vida de la Familia Real Británica. Se trata de Lady Penny, una mujer que revolucionó la vida del Duque de Edimburgo y marido de la reina Isabel II.

En esta nueva temporada es la primera vez que la vemos, una joven marcada por una tragedia en su familia que, luego de esto, se hizo muy amiga del príncipe Felipe, con quien comparte más de una afición.

Interpretado por la actriz Natascha McElhone, llamó la atención de los fans que no tenían conocimiento de esta mujer en la vida de Felipe, la única persona que asistió a su funeral y que no era parte de la familia.

Pero quién es realmente esta mujer que, según sugiere la serie, habría puesto en jaque la relación de Felipe y la reina Isabel II.

Lady Penny: sin origen noble

Cuando Penelope Knatchbull, o más bien Lady Penny, llegó al mundo de la realeza, era muy ajeno a ella. Nació en Londres, en 1953, cuando la reina Isabel II estaba en su primer año de reinado.

Probablemente sus padres nunca pensaron que se involucraría en la elite londinense, sin embargo, Reginald Eastwood, su padre, que era un carnicero, se hizo millonario al fundar una cadena de restaurantes, los “Angus Steakhouse”.

Esto le permitió educar a sus hijos en exclusivos colegios. Lady Penny asistió a un internado en Suiza, y luego, al London School of Economics.

En ese momento comenzó a codearse con la aristocracia londinense y conoció a Norton Knatchbull, el tercer conde Mountbatten de Birmania, nieto de Louis Mountbatten y ahijado del duque de Edimburgo, consignó S Moda.

Fue en ese momento cuando Lady Penny se encontró por primera vez con Felipe, en un partido de polo en 1975, cuando ella tenía 22 años y él 55.

Pronto la joven Penelope se comprometió con Norton y se casó con él, el verano de 1979, sin embargo, ese verano un atentado de la IRA acabó con la vida de Louis Mountbatten, el tío favorito del Rey Carlos II y la abuela materna de Norton, Doreen Knatchbull, y su hermano, Nicholas.

La boda se concretó en octubre de ese año, en una ceremonia en Hampshire, convirtiendo a Penélope en condesa.

A la boda asistió el rey Carlos III, quien fue el padrino de Norton, ya que, además de su primo, era uno de sus mejores amigos, algo que se refleja en la serie.

Su relación con Felipe de Edimburgo

Entre los temas que se tocan en la serie se habla de la tragedia que azotó a Lady Penny. Luego de que se casaran, la pareja tuvo tres hijos, Nicholas, Alexandra y Leonora.

Esta última sufrió cáncer. Un tumor fue encontrado en su riñón y no pudieron salvarla, por lo que falleció el 22 de octubre de 1991.

Según indica la serie, la muerte de la pequeña habría sido el catalizador de la cercanía entre Lady Penny y el Duque de Edimburgo.

Algo que es real, puesto que Felipe ayudó a Lady Penny a encontrar una nueva afición en medio de su luto. Ingrid Seward, autora de “Prince Philip Revealed indicó “Fue Felipe quien animó a Penny Romsey (ahora condesa Mountbatten) a iniciarse en la conducción de carruajes”, añadiendo que “ella expresó su interés por lo que denominaba ‘eso de conducir’ y le preguntó si sería posible enseñar al poni de su hija”, consignó Vogue.

Esto los unió en una amistad entrañable, por lo que se les pudo ver en público en innumerables ocasiones, pero no sólo a ellos solos, sino que también acompañados por la Reina u otros miembros de la familia.

Lady Penny era usualmente invitada al Royal Windsor Horse Show, un espectáculo ecuestre que se realiza anualmente en Inglaterra, donde se pueden ver competencias de doma, salto, conducción de carruajes y carreras de resistencia.

Su cercanía también se demuestra en la importancia de Felipe en la familia de Lady Penny, ya que fue el padrino de bodas de Alexandra, su hija.

Por lo mismo, Lady Penny fue uno de los 30 asistentes al funeral del príncipe Felipe. Este año también asistió al funeral de Estado de la reina Isabel II.

Los rumores de romance

Si bien, la serie no lo deja en claro, sí sugiere que hubo una relación cercana entre Lady Penny y Felipe de Edimburgo.

Es en el capítulo 6 donde se puede apreciar a la reina Isabel II, interpretada por Imelda Staunton, molesta por la cercanía entre ambos, aludiendo a la importante diferencia de edad entre ellos.

Pero, qué hay de real en ese capítulo. La verdad es que los rumores siempre han estado, sin embargo, también es cierto que sólo ha sido una especulación.

“No hay nada que sugiera que la relación de la Reina con su esposo se distanció más a partir de la década de 1990. De hecho, parece que ocurrió lo contrario. Por una distancia considerable, el suyo fue el matrimonio más largo en la historia real” declaró a History Extra Tracy Borman, historiadora real.

Por su parte, Felipe de Edimburgo se refirió al tema en 1991, cuando le preguntaron por una posible infidelidad. El marido de la reina Isabel II indicó “Por Dios, mujer. ¿Te has parado a pensar que desde hace un montón de años no me muevo a ningún sitio sin que me acompañe un policía? Así que, ¿cómo podría haber hecho algo así sin que se enterase nadie?”.

En 2010 Felipe nuevamente fue un apoyo para Lady Penny, luego de que su marido, Norton Knatchbull, la abandonara para irse a las Bahamas con otra mujer.

Aunque con el pasar de los años, Lady Penny perdonó a su marido, esto habría molestado profundamente a Felipe, pero también a la Reina Isabel II, quienes no perdonaron la acción de Norton, consigna Hola!.

The Crow: Una quinta temporada centrada en Diana y Carlos

La relación de Felipe de Edimburgo y Lady Penny es uno de los temas que se toca en la serie de Netflix que durante esta temporada cambió elenco y se enfocó en lo que vivió la Familia Real durante los años 90′.

En esta entrega se aborda la relación de los hijos de la reina Isabel y sus parejas, siendo el momento en que los tres hermanos mayores decidieron separarse.

Claro que se centra en la relación entre Diana, interpretada por Elizabeth Debicki, y Carlos, protagonizado por Dominic West.

Mientras la pareja intenta vivir una segunda luna de miel, se desatan los conflictos que ya venían arrastrando y deciden terminar con su matrimonio.

Fue en este contexto que la serie aborda la entrevista que realizó el periodista de la BBC, Martin Bashir, en el programa “Panorama”, a la princesa Diana de Gales.

La entrevista fue explosiva y causó conmoción en el público, por el nivel de declaraciones de la princesa, aunque la serie refleja la estrategia de Bashir para conseguir la entrevista, engañando a Diana.

Fue recién en 2021 cuando la BBC reconoció su mala actuación y pidió disculpas a los príncipes William y Harry, el rey Carlos y el Conde Spender.