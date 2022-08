Devin Ratray, el actor que hizo de Buzz McCallister en la película de "Mi Pobre Angelito" está siendo investigado por violación en Nueva York, luego de que la denuncia fuera archivada poco tiempo después de ser presentada en el 2017 y reabierta hace poco. ¿La razón? La policía pensó que la mujer agredida no quería presentar cargos por el presunto ataque sexual en su contra.

El hecho habría ocurrido en el 2017 en Nueva York, Estados Unidos, sin embargo, la denunciante asegura que la policía no estaba investigando el caso, hasta hace poco.

Cabe recordar que Ratray fue arrestado el 2021 por cargos de violencia doméstica, acusado de intentar estrangular a su entonces novia. En la oportunidad, salió bajo fianza, tras pagar 25 mil dólares (poco más de 22 millones de pesos chilenos).

Devin Ratray, Buzz McAllister en “Mi Pobre Angelito”, acusado de violación

Devin Ratray, quien interpretó a Buzz McAllister, el hermano de Macaulay Culkin en “Mi Pobre Angelito”, fue denunciado por violación en diciembre pasado por su entonces amiga, Lisa Smith.

De acuerdo a lo consignado por CNN, la mujer acusó al actor ante las autoridades policiacas, poco tiempo después del ataque sexual. Sin embargo, no fue hasta la noticia de la agresión de Retray a su expareja, cuando Smith se preguntó qué pasaba con su caso.

Grande fue su sorpresa cuando supo que este fue archivado porque el agente que recibió el informe policial pensó que Smith no quería presentar cargos contra el intérprete del odioso hermano de Kevin McAllister.

¿Qué pasó después?

De acuerdo al New York Post, Lisa Smith aseguró que estaba “devastada”, cuando se enteró de que su informe no fue investigado.

En ese sentido, la policía de Nueva York declaró al medio estadounidense que “se toman muy en serio los casos de agresión sexual y violación, e instan a cualquier persona que haya sido víctima a presentar un informe policial”.

Sin embargo, la investigación se retomó y la denunciante afirmó que se reunió con un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales del Distrito de Manhattan, quien se disculpó por la forma en que se había manejado el caso.

Además, aclaró que está “en contacto” con los agentes que manejan actualmente el caso.

La supuesta vioalción de Devin Ratray

Según Infobae, el ataque sexual habría el 21 de septiembre del 2017, luego de que Smith, junto a Devin Ratray y otros amigos, se juntaran para tomar unos tragos en Nueva York.

La mujer aseguró que fue drogada. “Recuerdo que me desperté y no podía moverme”, aseguró. “Realmente no podía abrir los ojos, pero podía escuchar lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando”.

De acuerdo a su relato, la agresión sexual le pareció “una eternidad” y que solo pudo recobrar la conciencia durante la tarde del día siguiente.

En tanto, Devin Ratray -quien tiene una audiencia tiene una audiencia programada para octubre- aseguró a CNN que es inocente y jamás tuvo sexo con Smith.