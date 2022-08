Victoria Federica probablemente no sea uno de los miembros más conocidos de las familias reales de Europa, pero con el paso de los años sí logró hacerse un nombre entre los influencers más destacados de la zona.

El apellido la ayuda bastante, porque Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón es miembro de la Casa Real Española, sobrina de los reyes Felipe y Letizia e hija de la mayor de los Borbón, la infanta Elena de Borbón y Grecia.

A esta española, muchos pudimos ver en el cortejo que acompañó a la entonces “plebeya” Letizia Ortiz, cuando ingresaba a la iglesia para contraer matrimonio con el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón.

Sin embargo, ahora a sus 21 años es una de las influencers más importantes de España, aprovechando su plataforma de “royal” es habitual en los eventos más importantes del país y no deja de hacer noticia.

Victoria Federica, en la línea de sucesión al trono

Si España hubiera actualizado sus leyes mucho antes de que naciera la princesa Leonor, es probable que Victoria Federica estaría mucho más cerca del trono que sus primas Leonor, la heredera del trono o su hermana, Sofía.

Esto, porque es hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia, la primogénita del rey emérito Juan Carlos, sin embargo, cuando ella nació tuvo que ceder el trono a su hermano menor, ya que al ser varón era el destinado a suceder en el trono a su padre.

Es la hija menor del matrimonio entre la infanta y su ex marido, Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada, de quien se divorció en 2009.

Aunque Victoria Federica no es el “Harry” de la Familia Real Británica, aprovecha su plataforma como “royal” y ser objetivo del ojo público desde pequeña para fomentar su faceta como “socialité” o “influencer”.

La joven de 21 años es foco de los paparazzi desde que era pequeña, ser la quinta en la línea a la sucesión del trono en España y por tanto, su vida es de interés público.

Cuando tenía solo 2 años se fue a vivir a Nueva York junto a su familia, para acompañar a su padre, quien ingresó a rehabilitación en la ciudad tras haber sufrido un infarto cerebral, indicó Vanity Fair.

Pasó una temporada en Estados Unidos hasta que comenzó el colegio en España, donde manifestó su amor por la música a través del piano. También es aficionada a los caballos y recorre los hipódromos junto a su madre.

Actualmente estudia en el Business en el College For International Studies, la sede en Madrid de la Universidad estadounidense, aunque eso no impide que mantenga una activa vida social.

​Su “presentación en sociedad” la realizó cuando asistió a la fiesta de los ELLE Style Awards en Sevilla, donde llevó un vestido que el diseñador Lorenzo Caprile le hizo a medida, apostando por la moda española, un sello que la caracteriza.

Influencer o Influyente

“No me expongo mucho y lo poco que muestro es lo que soy de verdad, eso es lo importante”, señaló Victoria Federica en su primera entrevista y portada para la revista Elle.

El medio de comunicación logró que la “royal” hablara con ellos, en una entrevista que ella indicó es para “mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se difunde de mí no es la verdadera, tengo las mismas inquietudes que cualquier otra chica de mi edad”.

La chica, que en mayo de 2019 decidió tener una cuenta en Instagram y levantó controversia: los miembros de la familia real de España no son muy cercanos a esta forma de comunicación.

Muchos se preguntaron si había nacido una nueva influencer, a lo que ella respondió: “No me expongo mucho, y lo poco que muestro es lo que soy de verdad, eso es lo importante. Desde luego, tengo muy claro que no quiero convertirme en una influencer”.

Añadió: “Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique. Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver”.

Sin embargo, sí aseguró que ser parte de una generación que nació en la era digital, implica que para ella es muy natural que esta sea su forma de comunicarse y que no podría no formar parte de las redes sociales.

“Esta es mi oportunidad de que la gente me conozca y me vea tal y como soy. Negarlo sería ir a contracorriente”, acotó a la revista.

La vida pública de Victoria Federica

Aunque no se define como “influencer”, Victoria Federica es constantemente noticia por los eventos en los que participa o las marcas que usa.

La chica tiene más de 210 mil seguidores en Instagram, los que interactúan constantemente con sus publicaciones. De acuerdo a datos entregados por “Billionhands” la chica sube una media de 12 mil seguidores mensuales y genera engagemente constantemente, informó ABC.

“Victoria Federica es uno de los grandes reclamos para las marcas en general, no solo de moda… Genera interés mediático, ya que allí donde va, le sigue la prensa”, indica Carlota Medina del Toro, directora de marketing Billionhands.

Es usual verla en eventos y galas donde es uno de los rostros de la monarquía española y no tiene miedo de posar, algo que publica en sus redes sociales, donde mezcla sus compromisos sociales con su vida personal.

Y también realiza colaboraciones posando con las prendas o productos de diversas marcas a través de su cuenta de Instagram, donde incluso recientemente mostró un viaje que realizó a un parque de Disney junto a sus amigos, lo que mostró en varios videos que subió a la plataforma.

Amante de la moda, usa las marcas del grupo LVMH en España, como Loewe o Dior, esto porque su padre, Jaime Marichalar, es uno de los principales asesores de la compañía, pero también su agente para establecer una relación con estas marcas.

El cargo que ostenta su padre es la clave para que Victoria Federica logre estar en primera fila en diferentes eventos, como la Semana de la Moda en París, esté en eventos donde se une a otras celebridades como Rihanna o compartir mesa con grandes, como Virgil Abloh, el fundador de la marca Off-White y director creativo de la división masculina de Louis Vuitton que falleció hace algunos meses.

Los amores de Victoria Federica

Algo por lo que también llama la atención Victoria Federica es por sus públicas relaciones, las que han sido comidillo de la prensa rosa española que sigue todos sus movimientos.

La hija de la infanta Elena mantuvo una relación con el torero Gonzalo Caballero y aunque nunca posaron en público, sí se les pudo ver juntos en diversas actividades e imágenes publicadas en sus redes sociales, consigna RTVE.

La pareja confirmó el término de su relación en 2019, debido a que el joven necesitaba centrarse en su carrera profesional como torero, por la que luego tuvo un grave accidente al recibir una cornada en octubre del mismo año, momento en el que Victoria Federica estuvo junto a él.

Gonzalo declaraba respecto de la joven que “es maravillosa. Al final, cuando vives situaciones tan complicadas como las que tocaron en el pasado, cuando alguien está ahí a tu lado, indudablemente, queda un cariño que es para siempre”, indicó en una entrevista a Corazón.

Tras el término de esa relación, Victoria Federica mantuvo una larga relación con Jorge Bárcenas, un DJ con el que incluso llegó a convivir durante varios meses en un departamento de Madrid.

La sobrina del rey Felipe no tuvo problemas en posar junto al DJ en las diferentes alfombras rojas a las que asistió, aunque en mayo se habrían separado cuando ella abandonó el hogar que compartían, informó La Vanguardia.

Por el momento, hay rumores de otra relación, aunque Victoria Federica no lo comenta y se mantiene enfocada en lo que realmente le gusta, la moda y lograr ser “influyente” más que una “influencer”.