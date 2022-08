A una semana de sufrir un violento accidente de tránsito, la actriz Anne Heche falleció este viernes a la edad de 53 años. El hecho gatillante ocurrió en Los Ángeles, California, mientras conducía a alta velocidad bajo los efectos de estupefacientes (cocaína).

Tras el impacto, ocurrido a bordo de un Mini Cooper azul en la zona de Mar Vista, la intérprete sufrió una severa lesión pulmonar que la llevó a requerir respiración asistida en un hospital de la ciudad.

De acuerdo a reportes de agencias internacionales, el automóvil saltó de los márgenes de la carretera producto de la alta velocidad. Luego, se estrelló con una casa, desatando un incendio en el inmueble. El hecho le valió diversas quemaduras a la actriz.

59 bomberos trabajaron para sacar a Anne Heche de los escombros y llevarla a un hospital, en un operativo que se extendió por 65 minutos y que fue cuestionado por demorar una hora en llegar al lugar.

Heche pudo comunicarse con dificultades al momento del rescate, pero perdió el conocimiento poco después hasta el día de su fallecimiento.

Las condiciones en las se subió al volante han sido motivo de intensas polémicas en las últimas horas después que fuera grabada conduciendo de manera temeraria y errática antes de colisionar.

De hecho, se vio implicada en otro incidente de circulación menor solo unas manzanas antes de estrellarse.

Según el portal TMZ, que tuvo acceso a documentos de la investigación policial, los agentes descartaron que la intérprete de “Seis Días y Siete Noches” estuviera conduciendo en estado de ebriedad, pero sí confirmaron que manejaba bajo los efectos de la cocaína.

En su cuerpo, también fueron encontrados restos de fentanilo. Esta sustancia, de acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), es un medicamento para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación o en etapas avanzadas de cáncer.

Respecto a este último ítem, el portal de espectáculos aseveró que todavía se deben realizar pruebas e investigaciones para determinar si la sustancia se recetó a la artista en el mismo hospital tras su ingreso, o si se encontraba en su sistema al momento del accidente.

Heche, expareja de la comediante Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, ganó notoriedad mundial a fines de la década de 1980 con la telenovela “Another World”. En Hollywood, se consolidó con las películas “Donnie Brasco” (1997), “Volcano” (1997) y “I Know What You Did Last Summer” (1997).