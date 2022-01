El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha calificado de “antisemita” a la actriz británica Emma Watson después de que ésta publicara en su cuenta en Instagram un mensaje de “solidaridad” con Palestina.

“Diez puntos para Gryffindor por ser antisemita”, ha comentado Danon también en Twitter en referencia a la casa a la que pertenecía el personaje que interpretó Watson en la saga cinematográfica Harry Potter.

10 points from Gryffindor for being an antisemite.@EmmaWatson pic.twitter.com/Qaqkx36JSg

— Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) January 3, 2022