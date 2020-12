Johnny Knoxville y Steve-O debieron ser hospitalizados luego de sufrir un accidente en pleno rodaje de la nueva película Jackass 4.

Según recogen medios internacionales como Screen Rant, el incidente ocurrió mientras ambos se encontraban saltando arriba de una cinta de correr a toda velocidad. Lo llamativo es que apenas llevaban dos días de grabaciones.

El citado medio agrega que ninguno de los involucrados tuvo lesiones de gravedad, por lo que pronto volverán para continuar con las grabaciones.

Cabe señalar que todos los miembros de Jackass superan los 40 años de edad, e incluso algunos ya tienen casi 50, como el propio Knoxville, por lo que el riesgo de lesiones es mucho mayor ahora en comparación a cuando eran veinteañeros.

Sin embargo, esto parece no preocupar en absoluto al equipo. Esta no es la primera vez que deben ingresar a un hospital, y de seguro no será la última.

Recordemos que la última entrega de la popular serie se estrenó en 2010. El éxito de la franquicia es tal, que sólo las primeras tres producciones recaudaron más de 300 millones de dólares alrededor de todo el mundo.

La idea era que esta cuarta parte llegara justo en el décimo aniversario del fallecimiento de Ryan Dunn, quien murió trágicamente el 20 de junio de 2011 en un accidente vehicular. No obstante, habrá que esperar para ver si la pandemia los obligará a retrasar sus planes.