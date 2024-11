Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En el último año y medio, más de 470 mil contribuyentes en promedio no realizaron el Término de Giro pese a estar inactivos por más de 18 meses, lo que llevó al Servicio de Impuestos Internos (SII) a aplicar 46.649 multas por un total de $2.956.804.671. Este trámite es crucial para evitar la evasión de impuestos pendientes. La nueva Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias introdujo cambios al proceso, como un procedimiento simplificado para Pymes, la facultad del SII para finalizar el proceso si el contribuyente no aporta los antecedentes solicitados, y la reducción del plazo para el Término de Giro por Resolución de 36 a 6 meses a partir de mayo de 2025. En total, 179.200 contribuyentes han cumplido con el trámite en el mencionado periodo, mientras que el SII ha cursado multas por no cumplir con el plazo establecido y ha realizado Término de Giro por resolución a 208.600 contribuyentes inactivos.