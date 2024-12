La CMF cuestiona a Michael Clark, presidente de Azul Azul, tras su respuesta sobre la adquisición del control de la concesionaria que gestiona Universidad de Chile a través del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. Clark argumentó que dicho fondo no posee personalidad jurídica y no puede adquirir derechos ni controlar una sociedad. Sin embargo, la CMF concluyó que hubo un cambio de control en Azul Azul S.A., instando a la entidad a cumplir con la obligación de informar de manera inmediata según la normativa vigente. La discrepancia entre la interpretación de Clark y las disposiciones legales evidencia la complejidad de la situación.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó este jueves la respuesta de Michael Clark, presidente de Azul Azul, en relación con el método utilizado para convertirse en el accionista mayoritario de la concesionaria que administra al club Universidad de Chile, tras la revocación del control al Grupo Sartor.

En su escrito, Clark explicó que el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport fue el instrumento clave para dicha adquisición. “El Fondo de Inversión Privado Tactical Sport es un fondo de inversión privado que, por definición, es un patrimonio independiente, integrado por aportes de personas naturales y/o jurídicas, que se invierte en activos con el objetivo de generar rendimientos para sus partícipes”, señaló.

El presidente de Azul Azul enfatizó que este tipo de fondos no poseen personalidad jurídica. “No puede ser identificado como una ‘persona’ capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo, ni de detentar control de una sociedad”, puntualizó en su declaración.

En relación con las disposiciones legales aplicables, Clark aseguró que no se transgredió el artículo 54 de la Ley de Mercado de Valores. “Los cambios que se produzcan respecto de la titularidad de las cuotas del Fondo, que no es una persona ni su controlador, no cumplen con los presupuestos de dicha situación”, agregó.

CMF cuestiona a Clark y afirma que se produjo un cambio de control en Azul Azul

La CMF, por su parte, respondió con un análisis detallado de la situación y concluyó que se produjo un cambio de control en Azul Azul S.A.

“Atendido todo lo expuesto, esta Comisión estima que existió un cambio de control en Azul Azul S.A., mediante la adquisición indirecta efectuada por Inversiones Antumalal Limitada en la forma expuesta”, indicó la entidad en su informe.

Asimismo, la Comisión señaló incumplimientos en la normativa vigente sobre el deber de informar. “Sin que esa sociedad haya dado cumplimiento a la obligación de informar respecto de los cambios en el control”, precisó.

La CMF instruyó a Azul Azul a regularizar la situación de manera inmediata. “Esta Comisión le instruye a esa sociedad proceder a informar sobre el particular conforme dicha normativa a la mayor brevedad posible“, concluyó la entidad.

Con esta respuesta, la CMF evidencia las discrepancias entre la interpretación de Michael Clark y las disposiciones legales aplicables en este tipo de operaciones.