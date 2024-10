Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Dirección del Trabajo (DT) informó que durante el fin de semana de elecciones aplicó un total de 41 multas a empleadores, sumando casi 233 millones de pesos en sanciones. Se realizaron 126 fiscalizaciones en todo el país a raíz de denuncias recibidas en su Canal de Atención Telefónica, donde Valparaíso y la Región Metropolitana Oriente lideraron en número de sanciones. Hubo multas por no conceder el tiempo mínimo de 3 horas para votar, pero no se registraron sanciones por no permitir a los trabajadores cumplir con sus labores como vocales de mesa. Además, se impusieron 37 multas a malls y strip center que no cerraron sus puertas en el feriado electoral, y la DT envió a sus hogares a 314 trabajadores que estaban prestando servicios en comercios que debían permanecer cerrados.