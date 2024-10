A poco de cumplirse tres meses desde que volviera a cotizar en la Bolsa de Nueva York, Latam Airlines Group S.A. vivió un nuevo hito cuando el presidente del directorio, Ignacio Cueto, tocara la campana del “New York Stock Exchange” (NYSE) y así, diera inicio a las operaciones bursátiles de este martes.

Con ello, la aerolínea celebra su re enlistado en la bolsa más importante del mundo luego que en 2020 tuviera que salir de Wall Street, debido a la crisis que le produjo la pandemia y la posterior reestructuración bajo la Ley de Quiebras en Estados Unidos.

The NYSE welcomes @LATAMAirlinesUS in celebration of its re-listing, on a mission to connect the South America with the rest of the world! $LTM https://t.co/LeMhEnLHFq

— NYSE 🏛 (@NYSE) October 22, 2024