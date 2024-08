Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) continúa con los procesos para obtener compensaciones por los cortes de luz, esta vez apuntando a las empresas Saesa, Frontel, Chilquinta y CGE por afectaciones del servicio en las regiones de Valparaíso, O\'Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío y La Araucanía. Los Procedimientos Voluntarios Colectivos buscan que las compañías presenten propuestas compensatorias rápidas que beneficien a los afectados no solo con reparaciones monetarias por el servicio no prestado, sino también por alimentos, medicamentos y electrodomésticos perdidos. En caso de no haber disposición de participar en el proceso, el Sernac amenaza con presentar demandas colectivas junto a municipios y vecinos afectados.