La Corte Suprema condenó al Banco Scotiabank SA a pagar una multa a beneficio fiscal de 10 UTM por no cumplir con el deber de seguridad en los servicios financieros, además de indemnizar con $15.000.000 por daño emergente y $1.000.000 por daño moral a un cliente cuentacorrentista víctima de operaciones fraudulentas. El banco no resguardó adecuadamente a través de su aplicación Scotiabank Azul Pass, permitiendo transferencias sin necesidad de tarjeta de coordenadas. A pesar de señales de alerta como cambio de clave y operaciones desde un IP no usual, el banco validó transferencias fraudulentas. La Corte enfatizó que la responsabilidad de monitoreo y control de fraudes recae en la entidad bancaria, no informada detalladamente por Scotiabank.