La Dirección del Trabajo (DT) informó que la causal de fuerza mayor, debido al mal tiempo en varias zonas del país, impide a los empleadores despedir o descontar remuneraciones a trabajadores afectados. La DT señaló que los centros de trabajo sin agua no pueden operar hasta que se restablezca el servicio, y lo mismo aplica en casos de cortes de energía que afecten la seguridad de los trabajadores. En caso de inasistencia por la emergencia climática, se considera fuerza mayor y no se pueden aplicar sanciones laborales, incluidos despidos o descuentos. Se destaca la obligación de los empleadores de proveer teletrabajo en situaciones excepcionales como el Estado de Catástrofe. Además, se recalcó la importancia de proteger a los trabajadores expuestos a condiciones climáticas extremas, advirtiendo que los empleadores que no resguarden la vida y salud de sus empleados pueden recibir multas de hasta 60 UTM. La DT hizo un llamado a informarse adecuadamente y realizar trámites en línea debido a las condiciones climáticas.