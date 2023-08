Un duro golpe para la economía local y para las familias de los trabajadores de Fanaloza en Penco, se produjo este lunes. La empresa comunicó el cierre de su área productiva en la comuna.

Según confirmó a Radio Bío Bío uno de los dirigentes del Sindicato N°3, Guillermo Contreras, el gerente general, Héctor Saavedra, les informó sobre la decisión de la empresa, administrada por capitales extranjeros.

“Alrededor de media hora atrás, por la viva voz del gerente general, nos comunicó el cierre de la línea productiva y fabricación. Va a quedar gente sin trabajo. De hecho ahora se están entregando las cartas y me imagino que son alrededor de 100, si es que no me quedo corto, 150 no sé, trabajadores que junto a sus familias van a quedar sin el sustento. Es un tema complejo“, dijo Contreras a La Radio.

De acuerdo con el dirigente, los trabajadores afectados por el cierre recibirán sus indemnizaciones y cotizaciones, según les aseguró la empresa. Sin embargo, muchos de ellos le expresaron su tristeza y angustia por perder su fuente laboral en medio de una crisis económica y social.

Trabajadores relataron a BioBioChile que en la planta ubicada en Penco, los únicos que quedarán son los trabajadores de bodega hasta que retiren todas las piezas ya fabricadas.

Sandra Quintana, seremi del Trabajo en el Bío Bío, recibió con sorpresa la medida de la empresa y aseguró que sería para abaratar costos de producción.

“Nosotros no teníamos conocimiento de que la empresa tuviese esta planificación; de cambiar parte de lo que estaban produciendo para llevarlo al extranjero. Esa es la información que tenemos nosotros, que sería países como Ecuador y China, los que estarían terminando la producción que nacería en Chile, pero que se tendría que trasladar para finalizarla en estos países”, dijo la autoridad.

Fanaloza es una empresa histórica en la comuna de Penco, dedicada a la producción de loza sanitaria y cerámica desde 1899. Su cierre representa no sólo una pérdida de empleos, sino también un impacto cultural y patrimonial para la zona, por el reconocido Plato Willow. La empresa incluso fue reconocida por su calidad e innovación, llegando a exportar sus productos a varios países de América Latina.