Talento Pyme del OTIC CChC fortalece pymes con programas de formación en Santiago, Talca y La Serena

La Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción (OTIC CChC) está impulsando una serie de talleres en regiones a través de la iniciativa Construye tu Éxito. Esto, en el marco de Talento Pyme, la estrategia que el organismo está desplegando en diversos frentes para el apoyo y fortalecimiento del emprendimiento en Chile.

A través de Construye tu Éxito, el OTIC CChC busca conectar a grandes empresas de la construcción con proveedores Pymes y subcontratistas, potenciando el fortalecimiento de toda la cadena de valor en la industria. Así, las empresas más consolidadas apoyan a las pymes del sector a través del financiamiento de cursos vía franquicia tributaria, promoviendo su crecimiento.

La iniciativa comenzó a materializarse en Talca, donde se benefició a subcontratistas de la zona con el curso Gestiona tu negocio en línea, diseñado para digitalizar y profesionalizar la gestión empresarial, y potenciar así su crecimiento como proveedores pyme. Esto fue realizado en conjunto con Inacap y con el respaldo de las constructoras Malpo, Nuevos Aires, Digua e Independencia.

“En el OTIC CChC creemos firmemente en el poder del trabajo colaborativo y el impacto que este puede generar en la industria. Con Construye tu Éxito, fortalecemos la relación entre grandes empresas y Pymes del sector construcción. Así, impulsamos la formación y el desarrollo de capacidades, y también reafirmamos el rol de las Pymes como socios estratégicos y actores fundamentales para el crecimiento sostenible de la industria”, dice José Esteban Garay, gerente general del organismo.

Añade que “de esta forma, democratizamos el acceso de este sector de la economía a la formación laboral, abriendo oportunidades de capacitación que son clave para potenciar su crecimiento y desarrollo”.

Por su parte, Cristián Ramírez, beneficiado del curso realizado en Talca, “al partir como pyme, me vi enfrentado a un mundo de leyes y procesos administrativos, que no manejaba del todo. Estos cursos me ayudan a mí y a otros a aprender cómo desarrollar nuestras empresas, abriéndonos beneficios desde conocer de dónde obtener ayuda hasta cómo potenciar nuestra imagen, porque nadie nos educa para liderar Pymes”.

Como parte de este programa, en Santiago se está desarrollando el taller online Gestión de ventas consultivas y planificación comercial para Pymes, que comenzó el 19 de diciembre y continuará los días 20, 23 y 26 de diciembre. Este curso, certificado por la Universidad de Chile, aborda los principales desafíos comerciales de las Pymes, incluyendo módulos de autogestión y planificación.

“A través de nuestro diagnóstico exclusivo para Pymes, hemos podido determinar que las temáticas de herramientas comerciales y de marketing son sus mayores dolores, y donde más se necesita entregar formación para potenciar esas áreas de negocio. Es por eso que enfocamos nuestros esfuerzos en esa línea”, subraya el ejecutivo.

Asimismo, la iniciativa continúa en La Serena, donde se llevará a cabo el taller presencial Liderazgo y gestión eficiente de tu negocio los días 22 y 23 de diciembre, en la Universidad Santo Tomás. Este curso se enfocará en fortalecer las herramientas digitales para la toma de decisiones, implementar normas de calidad y certificaciones, e incorporar principios de sostenibilidad y prevención de riesgos.

Al finalizar, los participantes recibirán una certificación simbólica, que celebrará sus avances y también el compromiso del OTIC CChC con las Pymes de la región.

“Estos talleres marcan un hito en nuestro esfuerzo continuo por ofrecer más y mejor capacitación a las Pymes, no solo en la región, sino en todo Chile, con miras a 2025. Invitamos a las pymes a aprovechar estas oportunidades que estamos articulando para su desarrollo y crecimiento, y a las empresas mandantes a potenciar el desarrollo de las empresas con las que trabajan. Capacitar a las pymes es una responsabilidad social, y también, una inversión para el futuro de las industrias”, afirma Garay.

A través de Talento Pyme, el OTIC CChC ha desplegado una serie de iniciativas en apoyo al fortalecimiento del emprendimiento en Chile, con un equipo especializado y una plataforma digital de acompañamiento para las Pymes, que permite realizar un diagnóstico inteligente y gratuito, que se adapta a las necesidades particulares de cada pyme, permitiendo además generar planes de capacitación a la medida.

Además, el organismo selló recientemente una alianza con Valor Pyme de Bci, incorporándose a esta iniciativa junto a grandes empresas del país. Tanto Construye tu Éxito como el desarrollo de proyectos y despliegue en las distintas zonas del país a través de Rutas del Talento, seguirán expandiéndose en 2025, con programas adicionales que incluirán nuevas temáticas y formatos con aspectos de digitalización, sostenibilidad e innovación.