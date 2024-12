La Comisión de Hacienda del Senado sesionó para debatir el reajuste al sector público, aprobado en la Cámara Baja la semana pasada, destacando la exclusión de gremios como policías y fiscales. El Gobierno aclaró que el bono para Carabineros será evaluado por separado en enero. Al respecto, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la polémica con los fiscales, explicando que no cumplieron con los requisitos para incluirlos. Sin embargo, la Asociación Nacional de Fiscales criticó la falta de diálogo y aclaró que sí construyeron una mesa para discutir el tema. Por su parte, la directora de Presupuestos señaló que los fiscales podrían contar con un incentivo al retiro específico. El debate en sala comenzará con temas como la permanencia del incentivo al retiro y el límite de edad para trabajar en el sector público. El coordinador de la Mesa del Sector Público espera una tramitación rápida en el Senado.

Hoy sesionó la Comisión de Hacienda del Senado para debatir el reajuste al sector público, aprobado en la Cámara Baja la semana pasada, instancia que estuvo marcada por la polémica en torno a los gremios excluidos, especialmente las policías y los fiscales.

Al respecto, el Gobierno aclaró que el bono para Carabineros no está incluido en el reajuste, pero se evaluará por separado, posiblemente, en enero para otorgar un bono permanente.

Reajuste del sector público: debate en el Senado y polémica por fiscales

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también abordó la protesta de los fiscales, quienes paralizaron sus labores durante media hora, reclamando el no haber sido incluidos en la reforma salarial.

Marcel no descartó futuras negociaciones, pero señaló que no cumplieron con los requisitos previos para este proyecto: “No es un tema en el cual se les haya excluido, sino que simplemente, no han participado en el proceso previo que requiere, del diseño del mecanismo de incentivo adecuado a las características de su relación laboral, de su estructura de remuneraciones”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, acusó que todos los intervinientes del sistema de justicia tienen beneficios de incentivo al retiro, y sostuvo que sí construyeron una mesa que agrupa a los estamentos que no fueron considerados en la ley.

“El 29 de octubre de 2024, el Ministro de Hacienda y la Ministra del Trabajo nos señalaron, a través de una nota formal, que nos recibirían y atenderían nuestras inquietudes, en el contexto de un amplio diálogo social. En definitiva, no fue ni diálogo, ni fue social”, criticó Bravo.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, señaló que los fiscales no cuentan con un incentivo al retiro y que, de implementarse, requeriría un diseño específico por sus condiciones particulares. Sin embargo, no es una idea que se descarte.

Comenzará el debate en sala

Sobre el reajuste, el coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza, afirmó que esperan una tramitación rápida en el Senado, al igual como fue en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Estamos con los tiempos muy cortos. Esta es la última semana de trabajo legislativo y el reajuste empieza a regir en diciembre. Por tanto, nuestra expectativa es que la Comisión de Hacienda tenga el mismo nivel de celeridad que hubo en la Cámara y el mismo nivel de apoyo”, afirmó el dirigente.

Mañana se debatirán temas como la permanencia del incentivo al retiro entre los 65 y 69 años y el límite de 75 años para trabajar en el sector público. El Gobierno deberá precisar qué trabajadores podrán acogerse a esta norma.

Por la tarde, la propuesta será analizada en la Sala.