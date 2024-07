Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Gobierno aceptó la "renuncia no voluntaria" de Joaquín Morales Godoy, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, quien había asumido el puesto en marzo de 2023. Aunque no se especificaron los motivos, fuentes mencionan diferencias con la ministra de Minería, Aurora Williams, tras el nombramiento de Claudia Rodríguez como fiscal, a pesar de no ser la candidata de Williams. Morales expresó gratitud por la confianza del presidente Boric. Rodríguez, abogada de la PUC, será la nueva vicepresidenta subrogante, mientras se realiza el concurso público.