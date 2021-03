“Ahora usted puede comprar un Tesla con bitcóins” en Estados Unidos, anunció este miércoles en Twitter el presidente y fundador de Tesla, Elon Musk, lo que de paso aumentó la cotización de la divisa virtual.

La criptomoneda, tras la confirmación, ganó un 4,3% hasta los 56.802 dólares.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.

Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021